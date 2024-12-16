Шольцу вынесли вотум недоверия

В бундестаге вынесли вотум недоверия канцлеру Германии Шольцу

Депутаты бундестага вынесли вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает корреспондент агентства, против направленного самим Шольцем запроса о доверии выступили 394 членом немецкого парламента из 717 присутстсвовавших на заседании, 207 депутатов выразили поддержку Шольцу, 116 — воздержались.

Ранее кандидат на пост канцлера Германии от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что Шольц является политически изолированным.