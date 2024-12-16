Стало известно о возможной смене главы МТС

Frank Media: глава МТС Николаев скоро покинет пост

Глава МТС Вячеслав Николаев в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на три источника.

Уточняется, что официально о реорганизации корпоративного управления могут рассказать 20 декабря. Предполагается, что Николаев перейдет на позицию председателя совета директоров и продолжит управление реструктуризацией компании. Между тем каждая часть структуры получит своего генерального директора из числа вице-президентов.

Управленец возглавил МТС в марте 2021 года — до этого он занимал должность вице-президента по клиентскому развитию и маркетингу.

Ранее МТС-Банк объявил об избрании Ильи Филатова председателем совета директоров и назначении Эдуарда Иссопова на должность председателя правления.