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13:59, 16 декабря 2024Мир

В ЕС призвали инициировать переговоры по Украине раньше Трампа

Глава МО Нидерландов: ЕС должен инициировать переговоры по Украине раньше Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Рубен Брекелманс

Рубен Брекелманс. Фото: Alina Smutko / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен инициировать переговоры по урегулированию конфликта на Украине раньше, чем этим займется избранный президент США Дональд Трамп. Об этом заявил глава министерства обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в интервью газете Trouw.

«Европейские страны должны проявить инициативу для начала переговоров раньше, чем это сделает Трамп (...) Сейчас обсуждение этого пока находится на ранней стадии. Но все равно есть спешка, потому что мы знаем, что Трамп тоже хочет ускорить процесс начала урегулирования украинского кризиса», — отметил глава оборонного ведомства.

Брекелманс указал на то, что обсуждения о начале мирного урегулирования «набирают обороты» в Евросоюзе, поскольку Трамп не раз заявлял о том, что завершит конфликт на Украине «за 24 часа». По его словам, «необходимо обеспечить присутствие» представителей европейских стран за столом переговоров для того, что Трамп «не смог решить вместе с президентом России Владимиром Путиным будущее архитектуры безопасности в Европе».

13 декабря команда Трампа провела переговоры с представителями действующей американской администрации и Киева о путях завершения конфликта на Украине. Отмечается, что республиканец всерьез хочет добиться прекращения огня в свой первый день на посту.

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