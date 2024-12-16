В МВД России раскрыли сумму ущерба от хищений маткапитала на неродившихся детей

МВД: в РФ выявлено 708 фактов хищения средств маткапитала на неродившихся детей

В России выявлено более 700 фактов хищения средств социальных выплат и материнского капитала на неродившихся детей. Такие данные в интервью ТАСС раскрывает начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

По словам Курносенко, всего сотрудники силовых структур установили 708 фактов таких хищений в 59 субъектах РФ. К уголовной ответственности привлечены 217 человек, возбуждено 229 уголовных дел.

Предварительный ущерб российскому бюджету оценивается в один миллиард рублей.

Ранее Центральный районный суд Читы огласил приговор в отношении 43 местных жителей за мошенничество с маткапиталом. Их признали виновными по статье 159.2 («Мошенничество при получении выплат») УК РФ и приговорили к лишению свободы на срок от 2 до 6 лет.

