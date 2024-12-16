Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:10, 16 декабря 2024Силовые структуры

В МВД России раскрыли сумму ущерба от хищений маткапитала на неродившихся детей

МВД: в РФ выявлено 708 фактов хищения средств маткапитала на неродившихся детей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В России выявлено более 700 фактов хищения средств социальных выплат и материнского капитала на неродившихся детей. Такие данные в интервью ТАСС раскрывает начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

По словам Курносенко, всего сотрудники силовых структур установили 708 фактов таких хищений в 59 субъектах РФ. К уголовной ответственности привлечены 217 человек, возбуждено 229 уголовных дел.

Предварительный ущерб российскому бюджету оценивается в один миллиард рублей.

Ранее Центральный районный суд Читы огласил приговор в отношении 43 местных жителей за мошенничество с маткапиталом. Их признали виновными по статье 159.2 («Мошенничество при получении выплат») УК РФ и приговорили к лишению свободы на срок от 2 до 6 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хинштейн призвал эвакуировать жителей сел Плехово, Дарьино и Новоивановка. Оттуда ранее удалось выбить ВСУ

      В России взлетел спрос на имитированную икру

      Москвичей предупредили о метели

      Израиль ударил по военным объектам в Латакии и Тартусе

      В МИД Турции опровергли участие страны в свержении Асада

      Глава Минтруда высказался о сокращении рабочего дня 28 декабря

      В ФСБ сообщили о срыве более 130 воздушных атак в ДНР за прошедшую неделю

      Блогер поел шаурму на ее исторической родине и описал блюдо фразой «в России вкуснее»

      Российские военные уничтожили украинский аэродром тяжелых дронов

      Комбат раскрыл подробности прорыва обороны ВСУ под Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше