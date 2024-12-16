Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:24, 16 декабря 2024Бывший СССР

Военкоры показали редкий захваченный у ВСУ трофей

RusVesna: бойцы ВС РФ захватили редкий бронеавтомобиль ВСУ «Пантера»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Российские бойцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) захватили в качестве трофея редкий бронеавтомобиль, стоящий на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Уточняется, что солдатам 33-го полка удалось захватить машину «Пантера» в районе Курахово. На предоставленных ими кадрах видно, что автомобиль остался на ходу.

KRAZ-ASV «Pantherа» — бронемашина с V-образным днищем, разработанная компанией «Ares Security Vehicles LLC» в Объединенных Арабских Эмиратах и производимая с 2013 года. За основу был взят двухосный автомобиль Кременчугского автозавода КрАЗ-5233. Официально ОАЭ не сообщали о передаче «Пантер» Киеву. Предположительно, эти бронемашины были выкуплены третьей стороной и поставлены на Украину.

Военный эксперт Виктор Мураховский в интервью aif.ru объяснил, что «Пантера» обладает противопульной защитой и предназначена не для боев на передовой, а для патрулирования, разведки или доставки десанта. «Образно говоря, это такой инкассаторский автомобиль, способный выдержать попадание пули, но не более того», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В команде Трампа заявили о готовности рассмотреть одну инициативу по Украине

      Появилась запись разговора капитана потерпевшего крушение танкера и диспетчера

      Турция направила поисковую группу в военную тюрьму Сирии

      В Сирии решили отменить обязательный призыв в армию

      На Украине высказались о будущем Зеленского и Ермака

      В Турции призвали признать существование на Кипре двух народов

      При пожаре в российском регионе погибли сотни цыплят

      СК изменил статью о крушении танкера в Керчи на более тяжкую

      Известную актрису сняли с оголенными ягодицами на отдыхе

      Знаменитый сгибатель ложек раскрыл миссию инопланетных кораблей на земле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше