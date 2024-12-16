RusVesna: бойцы ВС РФ захватили редкий бронеавтомобиль ВСУ «Пантера»

Российские бойцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) захватили в качестве трофея редкий бронеавтомобиль, стоящий на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Уточняется, что солдатам 33-го полка удалось захватить машину «Пантера» в районе Курахово. На предоставленных ими кадрах видно, что автомобиль остался на ходу.

KRAZ-ASV «Pantherа» — бронемашина с V-образным днищем, разработанная компанией «Ares Security Vehicles LLC» в Объединенных Арабских Эмиратах и производимая с 2013 года. За основу был взят двухосный автомобиль Кременчугского автозавода КрАЗ-5233. Официально ОАЭ не сообщали о передаче «Пантер» Киеву. Предположительно, эти бронемашины были выкуплены третьей стороной и поставлены на Украину.

Военный эксперт Виктор Мураховский в интервью aif.ru объяснил, что «Пантера» обладает противопульной защитой и предназначена не для боев на передовой, а для патрулирования, разведки или доставки десанта. «Образно говоря, это такой инкассаторский автомобиль, способный выдержать попадание пули, но не более того», — сказал он.