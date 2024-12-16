Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:04, 16 декабря 2024Интернет и СМИ

Врачи назвали пять опасных ошибок при запорах

Врач Гандельман предостерег от приема слабительных при крови в стуле
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Me dia / Shutterstock / Fotodom  

Терапевт Елена Малышева, а также ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали пять опасных ошибок при запорах. Фрагмент выпуска передачи, в котором врачи предостерегли россиян от приема слабительных в некоторых случаях, доступен на сайте телеканала.

Малышева рассказала, что в норме стул должен быть от трех раз в день до трех раз в неделю. Врач предупредила, что иногда в случае запоров нельзя принимать слабительные препараты, а нужно сразу обратиться за медицинской помощью.

«Первое — если вы видите кровь в своем стуле», — назвал Гандельман фактор, при котором прием слабительных лекарств противопоказан. Медик призвал при появлении симптома обратиться к специалистам и пройти колоноскопию. «Второе — распирающие боли в животе, третье — если у вас есть семейный анамнез рака кишечника, четвертое — потеря веса», — перечислил врач другие факторы, при которых самолечение не рекомендуется.

Врачи также назвали ошибкой при запорах прием слабительных при лихорадке и ночной потливости. «Во всех этих случаях вы не должны пить слабительные», — подчеркнула Малышева.

Ранее Малышева и Гандельман назвали три суперпродукта, помогающих справиться с запором. В их число врачи включили кукурузные отруби, чернослив и йогурт.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад отправил в Москву самолеты с двумя тоннами долларов и евро. Куда делись миллионы наличных?

      В ЕС раскрыли детали идеи об отправке войск на Украину

      В ЕС захотели ввести санкции против грузинских политиков

      Россияне пожаловались Путину на нехватку важного медпрепарата в аптеках

      Медведчук объяснил причину превращения Украины в зону мирового конфликта

      Полицейские задержали избивавшего случайных россиян подростка

      Ключевой ставке Банка России предсказали компромиссный рост

      Беременная россиянка пожаловалась на еду с червями в больнице

      В ЕС раскрыли сроки принятия нового пакета санкций против России

      Росгвардия уничтожила украинскую ББМ на территории Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше