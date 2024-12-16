Врачи назвали пять опасных ошибок при запорах

Врач Гандельман предостерег от приема слабительных при крови в стуле

Терапевт Елена Малышева, а также ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали пять опасных ошибок при запорах. Фрагмент выпуска передачи, в котором врачи предостерегли россиян от приема слабительных в некоторых случаях, доступен на сайте телеканала.

Малышева рассказала, что в норме стул должен быть от трех раз в день до трех раз в неделю. Врач предупредила, что иногда в случае запоров нельзя принимать слабительные препараты, а нужно сразу обратиться за медицинской помощью.

«Первое — если вы видите кровь в своем стуле», — назвал Гандельман фактор, при котором прием слабительных лекарств противопоказан. Медик призвал при появлении симптома обратиться к специалистам и пройти колоноскопию. «Второе — распирающие боли в животе, третье — если у вас есть семейный анамнез рака кишечника, четвертое — потеря веса», — перечислил врач другие факторы, при которых самолечение не рекомендуется.

Врачи также назвали ошибкой при запорах прием слабительных при лихорадке и ночной потливости. «Во всех этих случаях вы не должны пить слабительные», — подчеркнула Малышева.

Ранее Малышева и Гандельман назвали три суперпродукта, помогающих справиться с запором. В их число врачи включили кукурузные отруби, чернослив и йогурт.