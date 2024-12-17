«Би-би-си» не распознала популярный в сети мем и предостерегла украинцев от оливье

Украинская служба «Би-би-си» предостерегла украинцев от оливье на Новый год

Украинская служба «Би-би-си» не распознала популярный в сети мем, посвященный салату оливье, и предостерегла украинцев от приготовления этого салата на Новый год. Материал об этом, названный «"Памятник Ленину на вашем новогоднем столе". Почему нужно бороться против оливье», опубликован на сайте медиакомпании.

«Будьте осторожны с публикациями фотографий с новогоднего стола — в соцсетях не перестают говорить о "декоммунизации" этого, казалось бы, невинного салата», — говорится в материале украинской службы «Би-би-си». В статье также приводятся комментарии из социальных сетей, авторы которых выступают против того, чтобы украинцы готовили это популярное блюдо на Новый год.

Также издание подчеркнуло, что Украине удалось перестать обращаться к советскому новогоднему образу Деда Мороза, однако борьба с оливье оказалась для жителей значительно сложнее.

Идея, озвученная в материале британского издания, впервые появилась в шуточном посте Telegram-канала «а вот мой яндекс-кошелек», опубликованном в декабре 2022 года. В нем популярное новогоднее блюдо в шутку было описано как символ имперского мышления. «С детства нам навязывали определенные блюда. Манная каша в саду, оливье на Новый год. Мне кажется, именно это сформировало в нас соглашательство, неумение идти против госмашины», — говорилось в ироническом посте. Кроме того, оливье в шутку назвали символом унификации праздника и проявлением «советского кулинарного сапога».