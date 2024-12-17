В США заявили об изучении возможностей отправки военных в Сирию

Госдеп заявил, что США изучают возможность отправки военных в Сирию

США изучают возможность отправки военнослужащих в Сирию, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что на данный момент в Сирии нет американских военнослужащих, «за исключением тех, кто входит в состав коалиционных сил».

Миллер уточнил, что Вашингтон продолжает оценивать ситуацию в стране. «Изучаем, когда может наступить подходящий момент для отправки в Сирию военнослужащих, которые участвовали бы в выполнении разных задач», — указал он.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не планируют расширять свое военное присутствие в Сирии. Она отметила, что американские силы в регионе остаются в состоянии повышенной готовности. Однако смена власти в Арабской Республике не повлияла на положение дел, добавила чиновница.