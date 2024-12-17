Официальный Киев отверг причастность Украины к убийству генерала Кириллова

Подоляк отверг причастность Киева к убийству генерала Кириллова

В офисе президента Украины отвергли причастность Киева к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью YouTube-каналу The Breakfast Show.

«Украина не использует методы террористических форматов», — заявил чиновник. Подоляк рассказал, что все решения принимаются лишь на поле боя, а не «где-то там».

Он также назвал убийство главы войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) «внутренней разборкой». Он не уточнил, о чем именно идет речь.

Ранее издание «Укринформ» сообщило о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к убийству главы РХБЗ Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова. Военнослужащий погиб вместе со своим помощником помощником.