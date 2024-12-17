Россиян предупредили о новом виде мошенничества с отслеживанием посылок

МВД РФ предупредило россиян о мошенничестве через программу Mamont

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с использованием поддельных приложений-трекеров. Об этой угрозе сообщило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Сообщается, что злоумышленники создают сайты ненастоящих оптовых магазинов, на которых предлагают пользователям приобрести товары по низким ценам. Для оформления заказа человеку предлагается ввести ФИО, телефон и адрес. Позднее мошенники сообщают, что заказ отправлен, и убеждают жертву скачать приложение для отслеживания заказа по отправленной ими ссылке.

«Под видом трекера человек скачивает мобильный банковский троян — Mamont, который получает доступ к телефону», — отметили в ведомстве. В МВД подчеркнули, что с помощью этого вируса злоумышленники также могут получить доступ к списку контактов, архиву фотографий, электронной почте и электронной подписи.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.