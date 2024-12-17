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13:50, 17 декабря 2024Россия

В России назвали лучший ответ на убийство генерал-лейтенанта Кириллова

Депутат Красов призвал военных ответить на убийство Кириллова на поле боя
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Андрей Красов

Андрей Красов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российские военные должны ответить на убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России (ВС) Игоря Кириллова, выполняя боевые задачи и достигая успехов на поле боя, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Красов.

«В память о достойном гражданине нашего Отечества, о настоящем патриоте военнослужащие России, участвующие в конфликте, должны выполнять все стоящие перед ними боевые задачи должным образом, добиваясь успехов. Это будет лучшим ответом на совершенный террористический акт», — считает Красов.

Он также добавил, что силовым ведомствам России предстоит разобраться, кто именно стоял за убийством российского военного, и сделать так, чтобы оно не осталось безнаказанным.

«Не могу сказать, кто совершил этот теракт — Украина или Запад. С этим разберутся силовики, и это тоже станет достойным ответом. Они выявят не только участников этого убийства, но найдут и накажут организаторов и лиц, финансировавших теракт», — заключил политик.

Ранее сообщалось, что убийство Кириллова может быть делом рук Службы безопасности Украины (СБУ). О причастности СБУ к убийству Кириллова сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свой источник в ведомстве.

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