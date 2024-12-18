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07:01, 18 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиянам дали советы по безопасному использованию браузера

IT-эксперт Максимова: для безопасности нужно регулярно удалять историю браузера
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Для того, чтобы сделать использование браузера безопасным, необходимо следовать нескольким простым правилам, сообщила доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова. Советы россиянам она дала в беседе с «Лентой.ру».

Прежде всего, IT-эксперт рекомендовала всегда обновлять браузер до последней версии, уточнив, что разработчики постоянно выпускают обновления, которые нацелены на исправление уязвимостей и улучшение защиты данных.

Следующий шаг для безопасного использования браузера — установка надежных антивирусных программ и расширений для блокировки рекламы и трекеров, поделилась специалист. «Рекламные баннеры и трекинг-коды могут собирать информацию о вашем поведении в интернете и использоваться мошенниками для распространения вредоносного ПО», — предостерегла она.

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Для защиты приватности важно и регулярное удаление истории просмотров и файлов cookie, убеждена эксперт. Она добавила, что эти данные могут использоваться для отслеживания поведения юзера в сети и создания профилей пользователей.

Не забывайте использовать сложные пароли с уникальными комбинациями символов, цифр и букв для каждого сайта. Хранить и управлять паролями и учетными записями помогут менеджеры паролей. Установите двухфакторную аутентификацию везде, где только возможно — дополнительный уровень защиты сделает доступ к вашим аккаунтам гораздо сложнее. Будьте внимательны и никогда не открывайте файлы или ссылки, полученные от неизвестных отправителей: фишинговые атаки остаются одной из самых распространенных угроз в интернете

Елена МаксимоваIT-эксперт

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

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