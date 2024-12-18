Европейский суд вынес решение по иску Дерипаски о снятии санкций

Суд ЕС отказал в снятии санкций российскому предпринимателю Олегу Дерипаске

Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иск российского предпринимателя Олега Дерипаски по поводу снятия с него санкций Евросоюза (ЕС), введенных из-за начала боевых действий на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Бизнесмен просил европейский суд поручить Совету ЕС выплатить ему денежную компенсацию за понесенный им нематериальный ущерб. Сумма претензий предпринимателя составила один миллион евро. Однако суд ЕС отказал предпринимателю в этой просьбе. «Иск отклонен. Олегу Владимировичу Дерипаске поручено нести свои (судебные — прим. «Ленты.ру») расходы и расходы Совета ЕС», — резюмировал судья.

Как следует из материалов дела, Дерипаска также заявлял о нарушении права на эффективную судебную защиту и обязанности излагать причины, об «очевидной ошибке» в оценке причин, выдвинутых Советом ЕС, и о нарушении принципа соразмерности и основных прав. В результате европейский суд счел эти доводы не имеющими под собой основания и отклонил все претензии предпринимателя к Совету ЕС.

Европейский суд также оставил в силе санкции, введенные против Тинькофф-банка (ныне — Т-банк, который в 2025 году объединится с Росбанком) в феврале 2023 года. Т-банк и Росбанк решили оспорить попадание в ограничительный список ЕС в мае того же года. Заявители, в частности, обвинили Совет ЕС в злоупотреблении полномочиями и посягательстве на их права, включая право собственности. Суд ЕС не нашел никаких нарушений ни по одному из заявлений банков, признав санкции обоснованными.

Власти Евросоюза ввели санкции в отношении Дерипаски в апреле 2022 года, вскоре после начала боевых действий на Украине. Бизнесмен обжаловал эти ограничения в ноябре того же года. Дерипаска также находится под санкциями США. Власти Соединенных Штатов внесли предпринимателя в свой ограничительный список из-за «вмешательства России в выборы президента в 2016-м». В конце марта 2022-го Апелляционный суд США по столичному округу Колумбия отказал бизнесмену в снятии санкций. В инстанции подчеркнули, что не нашли «никаких доказательств» того, что правительство Соединенных Штатов ввело против Дерипаски ограничительные меры «по надуманным причинам».