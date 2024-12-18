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17:31, 18 декабря 2024Экономика

На Западе решили поспешить с изъятием российских активов

FP: активы России хотят изъять до прихода Трампа в Белый дом
Кирилл Луцюк

Фото: Cameron Smith / White House / Globallookpress.com

Сторонники изъятия российских активов активизировались в преддверии скорого возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом. Об этом сообщило издание Foreign Policy (FP).

По его данным, они спешат поскорее заполучить эти 300 миллиардов долларов и направить их на поддержку Украины. В числе тех, кто хочет как можно быстрее организовать эту операцию, бывший премьер-министр Эстонии, а ныне руководитель европейской дипломатии Кая Каллас.

По версии издания, она и ее сторонники видят, что будущая администрация Белого дома не в восторге от дальнейшей поддержки Украины, а значит, поток западной помощи киевскому режиму находится под угрозой. Так, профессор Гарвардской школы права Лоуренс Трайб убежден, что сейчас самое время для изъятия российских активов.

В то же время FP напоминает, что есть немало экспертов, которые предостерегают от такого попрания международного права.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза изучают финансовые и юридические последствия конфискации замороженных активов Банка России. В последнее время дебаты вспыхнули с новой силой, ряд государств настаивают «на более полном» использовании этих денег для поддержки Украины.

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