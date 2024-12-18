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15:08, 18 декабря 2024Путешествия

Потерявшие контроль над самолетом пилоты врезались в здание, взорвались и попали на видео

Daily Mail: два пилота самолета Kamaka Air врезались в здание в Гонолулу
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Два пилота учебного самолета Kamaka Air потеряли контроль над воздушным судном и врезались в здание парковки недалеко от аэропорта Гонолулу. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел 17 декабря. Диспетчер советовал экипажу постараться безопасно посадить самолет на ближайшей полосе, однако времени на это не было, поскольку борт стремительно терял высоту. «Мы вышли из-под контроля», — такими были последние слова пилота.

Вскоре после этого самолет разбился и взорвался. Случившееся попало на видео очевидца, который ехал на машине неподалеку. Видно, что на месте падения вспыхнуло пламя и появились клубы дыма. Поскольку парковка была заброшена, никто не пострадал, однако сами пилоты выжить не смогли.

Личности пилотов не разглашаются. Не уточняется также цель их полета.

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