Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:27, 18 декабря 2024Бывший СССР

Президент Азербайджана призвал Борреля «держаться от нас подальше»

Алиев посоветовал Боррелю «держаться от нас подальше» после слов о джунглях
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал высказывание бывшего главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, что «Европа — это цветущий сад, а все остальное джунгли». Его слова приводит РИА Новости.

Алиев высказался, что раз Боррель считает все остальные регионы джунглями, то ему следует «держаться от нас подальше».

Он также посчитал, что Боррель был бы хорошим министром иностранных дел у испанского диктатора Франсиско Франко, если бы жил на несколько десятилетий раньше.

Алиев подчеркнул, что таким образом напоследок посылает Боррелю «пару сигналов».

Бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности высказывался так в 2022 году. Позднее он отказался признавать свое высказывание о «джунглях» вокруг Европы проявлением расизма. Политик уточнил, что его сравнение имело иной смысл. «Рост этого мира беззакония и беспорядка — это то, что я имел в виду, говоря о "джунглях". Моя ссылка на "джунгли" не имеет расистского, культурного или географического подтекста. Действительно и к сожалению, "джунгли" есть везде, в том числе и сегодня на Украине», — пояснил Боррель.

Дипломат также принес свои извинения тем, кто ошибочно трактовал его метафору как «колониальный европоцентризм».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      Власти рассказали о ходе эвакуации с места столкновения поездов в Мурманской области

      Российского режиссера выдворили с рейса в Москву за пьянство

      В прямой линии Путина примут участие иностранные журналисты

      В офисе Зеленского назвали Орбана «назойливым гонцом»

      Сломавшая ногу Ким Кардашьян смутила фанатов формой гипса

      Россиянин запер супругу и сына в доме из-за конфликта и пустил туда газ

      Нижняя палата парламента Чехии утвердила запрет двойного гражданства для россиян

      В России начали продавать интимную смазку со вкусом холодца с хреном и селедки под шубой

      Раскрыта неожиданная опасность новогодней мишуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше