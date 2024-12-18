Президент Азербайджана призвал Борреля «держаться от нас подальше»

Алиев посоветовал Боррелю «держаться от нас подальше» после слов о джунглях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал высказывание бывшего главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, что «Европа — это цветущий сад, а все остальное джунгли». Его слова приводит РИА Новости.

Алиев высказался, что раз Боррель считает все остальные регионы джунглями, то ему следует «держаться от нас подальше».

Он также посчитал, что Боррель был бы хорошим министром иностранных дел у испанского диктатора Франсиско Франко, если бы жил на несколько десятилетий раньше.

Алиев подчеркнул, что таким образом напоследок посылает Боррелю «пару сигналов».

Бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности высказывался так в 2022 году. Позднее он отказался признавать свое высказывание о «джунглях» вокруг Европы проявлением расизма. Политик уточнил, что его сравнение имело иной смысл. «Рост этого мира беззакония и беспорядка — это то, что я имел в виду, говоря о "джунглях". Моя ссылка на "джунгли" не имеет расистского, культурного или географического подтекста. Действительно и к сожалению, "джунгли" есть везде, в том числе и сегодня на Украине», — пояснил Боррель.

Дипломат также принес свои извинения тем, кто ошибочно трактовал его метафору как «колониальный европоцентризм».