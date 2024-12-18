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09:30, 23 декабря 2024Экономика

Россиян предупредили о неожиданной опасности в Новый год

«Росгосстрах»: в Новый год возрастает риск пожаров в доме
Александра Качан (Редактор)

Фото: rawf8 / Shutterstock / Fotodom  

В Новый год возрастает риск пожаров в жилых помещениях, в том числе из-за активного использования гирлянд и свечей. Способы снизить возможность возникновения возгораний в домах и квартирах в праздничный период «Ленте.ру» назвали эксперты «Росгосстраха».

Чтобы обезопасить свое жилье, стоит тщательнее выбирать гирлянду. Лучше покупать светодиодные изделия — в отличие от ламп накаливания, им не страшно перенапряжение. Следует проверить срок годности гирлянды, изоляцию проводов, качество обмотки рядом с вилкой или блоком питания, а также маркировку EAC, которая говорит о соответствии требованиям безопасности. Не рекомендуется выбирать изделие с резким запахом пластмассы — этот фактор указывает на некачественный пластик в составе.

Если гирлянда будет висеть снаружи загородного дома, следует учесть и защиту изделия от влаги и пыли. Для улицы подойдут украшения с маркировкой IP67. Работу гирлянды лучше проверить перед покупкой на кассе.

Что касается свеч, располагать их важно на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся материалов: занавесок, мебели, бумаги. Они также не должны находиться в доступном для детей и животных месте. Зажженные свечи не стоит оставлять в помещении с открытыми окнами и дверям, работающими вентиляторами и кондиционерами. Кроме того, необходимо тушить свечи перед отходом ко сну. Безопаснее всего делать это специальным гасителем, окунув фитиль в расплавленный воск.

Ранее биолог Юрий Мануков посоветовал владельцам домашних животных устанавливать искусственную новогоднюю елку. По его словам, такой декор менее травматичен для питомцев.

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