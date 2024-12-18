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22:56, 18 декабря 2024Интернет и СМИ

Телефонные мошенники с Украины сменили тактику

Mash: мошенники с Украины пытаются вербовать россиян для поджога авто спецслужб
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrew Guan / Unsplash

Девушка подожгла служебный автомобиль на территории Нагатинского районного суда в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, указав, что россиянку завербовали украинские телефонные мошенники.

«Со слов очевидцев, после преступления девушка попыталась сбежать, однако сотрудники ее задержали. Все это время она не отрывалась от телефона», — говорится в публикации.

Похожая ситуация случилась в Бутово. Россиянин бросил коктейль Молотова в полицейскую машину, параллельно общаясь с мошенниками. Его задержали, огонь быстро потушили.

«В обоих случаях на том конце провода их убедили, что происходящее — операция по поимке преступников. Только вместо администраций и военкоматов теперь убеждают жечь машины спецслужб», — пишет Mash о смене тактики мошенниками с Украины.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

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