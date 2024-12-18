В Ростовской области в результате ракетного удара ВСУ загорелся жилой дом

Врио ростовского губернатора Слюсарь: из-за ракетного удара загорелся жилой дом

В Ростовской области в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся жилой дом. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом по улице Первомайской», — написал чиновник.

На место уже прибыли сотрудники дежурно-спасательных служб, добавил он. Еще один фрагмент обнаружили во дворе домовладения на улице Карла Маркса. Всего, по данным политика, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 украинских ракет.

О начале ракетного удара по Ростовской области Слюсарь сообщал ранее 18 декабря. По его словам, изначально системы ПВО сбили три ракеты из четырех, одна попала в хозяйственную постройку в районе Каменска. Информация о типе вооружения, которое применялось для удара, в настоящий момент отсутствует.