В США рассказали о провале госпрограммы по производству истребителей

RS: американская программа истребителей F-35 потерпела неудачу

Американская государственная программа по производству истребителей F-35 потерпела неудачу. Об этом в статье для Responsible Statecraft рассказал журналист Дэн Грейзер.

«Программа F-35 — это полный провал. Воротилы из команды национальной безопасности вряд ли признают это в столь же резких выражениях, но некоторые из них уже признают правду молча — вероятно, еще не вполне уяснив», — пишет он.

По словам автора, программа развивалась почти 25 лет и обошлась американцам в 300 миллиардов долларов, при этом особых успехов достигнуто не было. Он подчеркнул, что боевые возможности F-35 «весьма скромны».

Ранее стало известно, что Конгресс США планирует сократить количество истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые Пентагон намерен заказать в 2025 году. Изначально военные планировали приобрести 68 самолетов, но Конгресс хочет ограничить количество новых истребителей до 48 единиц.