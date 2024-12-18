За взятки при строительстве клиники для Минобороны России арестовали двоих фигурантов дела

Суд арестовал 2 экс-сотрудников ВСК за взятки при строительстве военной клиники

Суд арестовал двоих бывших сотрудников Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России за взятки при строительстве клиники для военного ведомства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Речь идет о заместителе руководителя Департамента строительства Сергее Горском и руководителе строительного управления по Западному военному округу Максиме Головкове. Они проходят обвиняемыми по статьям 290 («Получение взятки») и 285.4 («Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа») УК РФ.