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15:12, 18 декабря 2024Силовые структуры

За взятки при строительстве клиники для Минобороны России арестовали двоих фигурантов дела

Суд арестовал 2 экс-сотрудников ВСК за взятки при строительстве военной клиники
Варвара Митина (редактор)

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Суд арестовал двоих бывших сотрудников Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России за взятки при строительстве клиники для военного ведомства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Речь идет о заместителе руководителя Департамента строительства Сергее Горском и руководителе строительного управления по Западному военному округу Максиме Головкове. Они проходят обвиняемыми по статьям 290 («Получение взятки») и 285.4 («Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа») УК РФ.

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