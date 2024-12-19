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11:45, 19 декабря 2024Интернет и СМИ

«Антиглянец» составил карту взаимоотношений героев светской хроники Москвы

«Антиглянец» и «Коммерсантъ» представили карту светской Москвы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Molishka / Shutterstock / Fotodom  

Telegram-канал «Антиглянец» совместно с изданием «Коммерсантъ» представил спецпроект «Светская карта», на которой отразил героев светской хроники Москвы и изобразил древо взаимоотношений между ними. Интерактивная карта опубликована на сайте «Ъ».

«Карта взаимоотношений микроскопической части Москвы, жизнь которой освещается крошечным количеством журналов, сайтов и Telegram-каналов,— так оно будет точнее. Карта перед вами», — говорится в описании проекта.

Желтым цветом на карте выделены люди, собирающие вокруг себя комьюнити единомышленников. В их числе журналистка и телеведущая Ксения Собчак, журналистка и блогер Надежда Стрелец, сооснователь The Blueprint Александр Перепелкин, оператор-постановщик Михаил Друян, рестораторы Антон и Елена Пинские и другие.

Зеленым цветом на карте отмечены друзья, красным — враждующие стороны или те, кто игнорирует друг друга в публичном пространстве. Так, по мнению «Антиглянца», больше всего красных линий исходит от Собчак. Судя по карте, она не дружит с блогером Лаурой Джугелией, предпринимателем Оксаной Бондаренко, бывшим главным редактором российской версии Vogue Ксенией Соловьевой, блогером Надеждой Стрелец, журналисткой и телеведущей Тиной Канделаки и другими.

Чтобы узнать место интересующего персонажа в светской хронике и связанные с ним истории, можно набрать его имя в поиске.

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