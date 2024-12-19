Банк России рассказал об официальных курсах валют во время новогодних праздников

ЦБ: установленный в декабре официальный курс рубля будет действовать до 9 января

Официальные курсы иностранных валют к рублю, которые Центробанк (ЦБ) установит 28 декабря, будут действовать во время новогодних праздников. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора.

В Банке России уточнили, что следующее изменение курсов после долгого перерыва произойдет 9 января, то есть в первый рабочий день нового года. Тогда же обновят и цены на аффинированные драгоценные металлы.

Российская валюта, согласно объявленным ЦБ курсам на 20 декабря, снизилась к доллару на 64 копейки, до 103,42 рубля, а к евро — выросла на 52 копейки, до 107,98 рубля.

«В условиях сложной геополитической обстановки волатильность на валютном рынке может оставаться высокой до конца января 2025 года», — отмечает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Согласно ее оценке, завтрашнее решение ЦБ РФ по ключевой ставке «вряд ли окажет существенное влияние на краткосрочную динамику валютного курса, но среднесрочно более высокие ставки должны сдерживать спрос на импорт и повышать привлекательность рублевых активов».