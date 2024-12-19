В декабре миллионы россиян жалуются на сильную усталость и стресс. Как пережить предновогодний коллапс и не выдохнуться?

Перед новогодними праздниками многие люди испытывают сильный стресс, необъяснимое беспокойство и жалуются на плохое самочувствие. Причинами такого состояния называют совокупность накопившейся к концу года усталости, загруженности на работе и нервных перегрузок, которые возникают из-за нехватки времени. Как пережить декабрь и не выдохнуться до наступления праздников, «Лента.ру» узнала у врачей.

Что считают причинами стресса в декабре россияне?

Опрос, проведенный в 2022 году онлайн-сервисом по управлению здоровьем Budu и оператором экспресс-доставки СДЭК, показал, что перед Новым годом почти половина россиян — 43 процента — жалуются на сильный стресс. Главной причиной нервных перегрузок подавляющее большинство респондентов (82 процента) назвали ощущение, что они ничего не успевают.

26 % россиян испытывают стресс из-за высокой загруженности на работе и дедлайнов

Для 16 процентов опрошенных раздражающим фактором становится большое количество людей в магазинах и повышение цен на подарки и праздничный декор. При этом, согласно результатам опроса, больше половины россиян начинают приобретать все необходимое к Новому году, включая подарки, в последнюю неделю декабря.

Также причинами стресса и плохого самочувствия в конце года россияне назвали сокращение светового дня, плохую погоду и многочасовые пробки на дорогах.

Как объясняют предновогодний стресс врачи?

Декабрь — это действительно месяц самой высокой стрессовой нагрузки, считает психотерапевт, основатель Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов. По его словам, на психическом и физическом состоянии людей в этот период сказываются не только усталость и нервное перенапряжение, которое возникает из-за предпраздничной суеты, но и нехватка витамина D.

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Врач подчеркнул, что жители мегаполисов обычно адаптируются к стрессу и умеют справляться с ним, однако переживать декабрь им все-таки сложнее.

В декабре появляется впечатление, что важно успеть сделать все, что откладывалось целый год: завершить рабочие процессы, начатые ранее, провести важные сделки, купить подарки. В череде этих дел есть еще и корпоративы, к которым надо сначала подготовиться и после которых затем надо восстановиться Сергей Мартынов психотерапевт

Чрезмерная стрессовая нагрузка, по словам Мартынова, может негативно сказываться на состоянии здоровья и существенно снизить качество жизни. К основным негативным последствиям относятся:

бессонница, тревожность, усталость и раздражительность;

снижение иммунитета, из-за чего человек начинает часто простужаться;

повышение давления и головные боли напряжения.

Что делать в декабре, чтобы все успеть и не выдохнуться до Нового года?

Главная рекомендация врачей — успокоиться и осознать, что тревожный ритм жизни перед новогодними праздниками каждый человек создает себе сам. Спешка и невроз отнимают много энергии и сил, которые потребуются для осуществления всего задуманного.

Также психиатр Мартынов посоветовал четко распланировать расписание на оставшиеся дни декабря: что нужно успеть сделать по работе, в семейных делах, какие подарки купить и с кем встретиться. Он подчеркнул: не стоит брать на себя больше обязанностей, чем получится выполнить, чтобы потом не испытывать чувства вины за неоправданные ожидания.

«При этом не нужно откладывать работу на потом, загоняя себя в круговорот недоделанных задач. Выделите приоритетные задачи и следуйте их выполнению согласно рабочему ритму; несрочные дела можно будет сделать в любое другое время», — уточнил эксперт.

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Медицинский психолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Валерия Мошняцкая также призвала не злоупотреблять алкоголем и кофе, поскольку они могут спровоцировать нервозность и бессонницу. Она добавила, что в декабре особенно важно соблюдать режим труда и отдыха.

Старайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время, соблюдайте время приемов пищи, правильно чередуйте работу и отдых. Если же самостоятельно расслабиться не удается, медитируйте, выполняйте дыхательные техники, подключите ароматерапию Валерия Мошняцкая медицинский психолог

Спланировать, где и с кем хочется провести новогодние праздники, по мнению Мошняцкой, тоже лучше заранее. Это поможет распределить нагрузку и избежать усталости в преддверии праздника.

Мартынов также отметил, что из-за предновогодней суеты многие люди пренебрегают потребностями собственного организма, без которых восстановление сил невозможно. По его словам, и в предпраздничные дни, и в новогодние каникулы, необходимо выделять время для спорта и стараться питаться правильно — соблюдение этих нехитрых правил сделает возвращение в обычный ритм жизни не таким мучительно тяжелым.