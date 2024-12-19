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11:53, 19 декабря 2024Мир

Евросоюзу предрекли поражение на Украине

Профессор Малинен предрек проигрыш ЕС на Украине после заявления фон дер Ляйен
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен предрек проигрыш Европейского союза (ЕС) на Украине после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поддержке Киева. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Вы проиграете», — говорится в посте.

Таким образом профессор Малинен ответил на публикацию фон дер Ляйен, где она заявила о необходимости показать миру «непоколебимую» поддержку Украины со стороны европейских стран.

Ранее фон дер Ляйен призвала начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС в начале 2025 года.

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