Евросоюзу предрекли поражение на Украине

Профессор Малинен предрек проигрыш ЕС на Украине после заявления фон дер Ляйен

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен предрек проигрыш Европейского союза (ЕС) на Украине после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поддержке Киева. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Вы проиграете», — говорится в посте.

Таким образом профессор Малинен ответил на публикацию фон дер Ляйен, где она заявила о необходимости показать миру «непоколебимую» поддержку Украины со стороны европейских стран.

Ранее фон дер Ляйен призвала начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС в начале 2025 года.