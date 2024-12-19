Евросоюзу предрекли поражение на Украине

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен предрек проигрыш Европейского союза (ЕС) на Украине после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поддержке Киева. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.
«Вы проиграете», — говорится в посте.
Таким образом профессор Малинен ответил на публикацию фон дер Ляйен, где она заявила о необходимости показать миру «непоколебимую» поддержку Украины со стороны европейских стран.
Ранее фон дер Ляйен призвала начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС в начале 2025 года.