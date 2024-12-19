Мать пропавшего в Сирии американского журналиста попросила Путина о помощи

Мать пропавшего в Сирии журналиста Тайса попросила Путина помочь с поисками сына

Мать американского журналиста Остина Тайса, пропавшего в Сирии в 2012 году, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с поисками сына. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, женщина написала письмо главе государства, в котором отметила, что его связи в Сирии могут помочь найти Остина. Она считает, что российские военные, находящиеся в стране, могут располагать информацией, которая помогла бы в его поисках.

В беседе с телеканалом мать журналиста рассказала, что просит о помощи влиятельных людей, способных ей посодействовать.

Об исчезновении Остина стало известно в 2012 году. Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что журналист был взят в плен сирийским правительством. Американец пропал в середине августа, когда планировал покинуть страну.