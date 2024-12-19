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12:22, 19 декабря 2024Экономика

В «Москве-Сити» полопались стекла

В ЖК Capital Towers в столице полопались стекла из-за мороза
Мария Черкасова

Кадр: видео Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

В жилом комплексе (ЖК) Capital Towers у метро «Москва-Сити» полопались стекла из-за пришедшего в столицу в ночь на четверг, 19 декабря, мороза, сообщает Telegram-канал «Москвач».

Известно, что стекло из-за низкой температуры лопнуло у владельца квартиры на 27 этаже. Средняя стоимость двухкомнатных апартаментов в небоскребах составляет 80 миллионов рублей.

Ранее в столичный регион пришли первые 20-градусые морозы. По данным базовой метеостанции мегаполиса на ВДНХ, минимум температуры дня составил минус 15,6 градуса. На других метеостанциях столицы минимальная температура менялась от минус 13,8 градуса на Балчуге до минус 18,5 градуса в Бутове. В Новой Москве, в Михайловском термометры показали минус 20,4 градуса. Тем временем синоптики утверждают, что сегодня днем в столице резко потеплеет, к ночи температура может повыситься до минус двух-четырех градусов.

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