Море, танцы и модели. Как бандит из Петербурга 1990-х устроил себе красивую жизнь на Карибах, угоняя яхты на заказ?

Колумбия выдала России Вадима Фролова — лидера дерзкой банды, которая в «нулевых» промышляла угонами яхт, лодок и гидроциклов в Санкт-Петербурге. Бандиты умудрились похитить даже катер, принадлежавший автохозяйству петербургского главка МВД — но затем главарь Фролов решил бежать из страны, боясь наказания за расправу над подельником. Он скрылся в Латинской Америке, где начал новую красивую жизнь с морским отдыхом и моделями. Но деньги на нее он добывал привычным ему способом, угоняя дорогие яхты. Историю Вадима Фролова вспомнила «Лента.ру».

Банда Фролова угоняла яхты в Санкт-Петербурге

Вадим Фролов родился 1 сентября 1969 года в небольшом селе в Приморском крае, однако большая часть его жизни была связана с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. В Северной столице он занялся бизнесом — создал фирму «Пионер» — а заодно вместе с родственниками создал организованную преступную группировку (ОПГ).

У нее был весьма необычный криминальный профиль: бандиты угоняли яхты, лодки и гидроциклы. По данным следствия, на счету ОПГ Фролова — как минимум десять таких эпизодов. К 2010 году группировка стала настолько дерзкой, что похитила катер и лодочный прицеп, принадлежавшие автохозяйству петербургского главка МВД.

Как рассказали «Ленте.ру» в прокуратуре Санкт-Петербурга, специально для этой кражи воры изготовили поддельный номер на прицеп, а затем доставили на нем катер на стоянку рядом с территорией поисково-спасательного отряда МЧС. Впрочем, сотрудники правоохранительных органов довольно быстро нашли похищенное, а самих воров задержали.

Летом 2011 года Петроградский районный суд Петербурга приговорил Фролова и его сообщника Михаила Боброва к трем годам и семи месяцам колонии общего режима за кражу госсобственности и подделку идентификационного номера транспортного средства. Осужденные полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.

На воле лидер ОПГ расправился с племянником

Отбыв наказание, Фролов и Бобров не завязали с криминалом, а вернулись к угону яхт и гидроциклов, что в 2015 году привело к трагедии. Участники ОПГ не смогли поделить добычу и из жадности решили расправиться с одним из своих сообщников, 29-летним Леонидом, который ремонтировал для банды угнанные гидроциклы и катера.

Вадим Фролов Кадр: Telegram-канал SHOT

Леонид приходился Фролову племянником, но это ничуть не смутило последнего. В ноябре 2015 года он приказал Михаилу Боброву доставить к нему в Шлиссельбург Леонида «на консультацию».

Бобров уговорил Леонида на его Volkswagen Golf ехать к боссу — тот почти с порога оглушил племянника, а затем удушил его собственным ремнем. Затем Фролов при помощи Боброва загрузил тело в багажник своего Lexus, отвез на Ладожское озеро и сбросил туда, привязав к нему груз. Машину Леонида бандиты сожгли за городом.

Фролов сбежал от правосудия в Латинскую Америку

Вадим Фролов попал под подозрение почти сразу после расправы над племянником: дело в том, что Леонид перед поездкой в Шлиссельбург успел рассказать матери о своих планах. Узнав, что им интересуются правоохранительные органы, главарь ОПГ решил срочно бежать из России.

Он добыл себе фальшивый паспорт на имя Игоря Кравеца и скрылся в Латинской Америке, где ни в чем себе не отказывал, отдыхая с моделями на дорогих яхтах и катерах. Видео с одной из таких морских прогулок распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как находящийся в розыске за расправу Фролов курит кальян, обнимает девушку и беспечно танцует на камеру.

Правда, вряд ли кто-то из моделей, отдыхавших с «Игорем Кравецем» в море, догадывался, что свою красивую жизнь он оплачивал все теми же угонами яхт и лодок.

Беглый бандит угнал яхту на Карибах

Как рассказали «Ленте.ру» в Федеральной таможенной службе (ФТС) России, в 2021 году Фролов вместе с друзьями отдыхал на Карибах — в островном государстве Антигуа и Барбуда. Там он взял напрокат у иностранной чартерной компании яхту «Ариэль» стоимостью около 30 миллионов рублей и угнал ее.

Фролов вместе с сообщниками перегнали яхту в Колумбию, где подделали документы на судно и изменили его регистрационные знаки. Позже группировка Фролова перегнала «Ариэль» в Россию, зарегистрировала ее по поддельным документам и стала сдавать в аренду для морских прогулок по российскому и турецкому побережью Черного моря.

Яхта ходила под флагом России, но во время одной из прогулок она все же попала в поле зрения оперативников Севастопольской таможни. В феврале «Ариэль» задержали — экспертиза показала, что у нее два идентификационных номера, один из которых является поддельным.

Кроме того, специалисты выяснили, что яхту не задекларировали — итоговая сумма неуплаченных таможенных платежей превысила восемь миллионов рублей

Тогда в отношении находящегося за границей Фролова возбудили еще одно уголовное дело — о легализации имущества, добытого преступным путем, и уклонении от уплаты таможенных платежей. В результате с лета 2023 года Фролов, которого и так искали по делу о расправе, находился в розыске еще и по заявлению МВД Севастополя — уже из-за истории с «Ариэль».

Колумбия решила выдать Фролова России

В середине 2024 года Вадима Фролова арестовали в Колумбии. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала «Ленте.ру», что 17 ноября в аэропорту Боготы колумбийские полицейские передали лидера ОПГ российским коллегам — его экстрадировали на родину и поместили в петербургское СИЗО №6 «Горелово».

По словам адвоката Павла Бобровича, теперь Фролову грозит от 10 до 15 лет лишения свободы путем частичного сложения наказаний. Самая тяжкая из инкриминируемых ему статьей, 105 («Убийство») УК РФ, предусматривает наказание от шести до 15 лет лишения свободы.

Вадиму Фролову также могут инкриминировать часть 4 статьи 174.1 («Легализация») УК РФ с наказанием до семи лет лишения свободы и часть 4 статьи 194 («Уклонение от уплаты таможенных платежей»), по которой возможно наказание от 7 до 12 лет лишения свободы Адвокат Павел Бобрович

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