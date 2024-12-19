Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:07, 19 декабря 2024Ценности

Певица Нюша снялась в нижнем белье

34-летняя певица Нюша снялась в распахнутом пальто и черном нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5 миллионов подписчиков.

34-летняя исполнительница предстала перед камерой в черном нижнем белье. Она позировала в кружевном бюстгальтере, атласных трусах-шортах с завышенной талией и прозрачных колготках.

В то же время знаменитость надела и распахнула пальто длины макси и остроносые туфли на шпильках. Кроме того, она уложила волосы в гладкий пучок, накрасила губы красной помадой и выбрала в качестве аксессуаров массивные золотистые серьги и солнцезащитные очки.

Ранее российская певица Наталья Подольская вышла на сцену на ежегодной премии журнала Hello! в откровенном наряде без бюстгальтера.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин предложил устроить в Киеве дуэль «Орешника» и западных систем ПВО. Зеленский ответил оскорблением

      Путин поговорил с президентом Узбекистана

      Россиянин напал с ножом на жену и дочь

      В Госдуме предупредили о возможном изменении условий по семейной ипотеке

      Зеленский сказал Трампу «добро пожаловать»

      Раскрыт процент реализации послания Путина Федеральному собранию

      Двухлетняя девочка упала в канализационную трубу в детском саду

      В МИД подтвердили слова Путина об иностранных представителях на параде Победы

      Арестованному за подрыв российского генерала вменили еще одну статью Уголовного кодекса

      Россиянин попытался заживо сжечь соседку и получил девять лет колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше