Певица Нюша снялась в нижнем белье

34-летняя певица Нюша снялась в распахнутом пальто и черном нижнем белье

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5 миллионов подписчиков.

34-летняя исполнительница предстала перед камерой в черном нижнем белье. Она позировала в кружевном бюстгальтере, атласных трусах-шортах с завышенной талией и прозрачных колготках.

В то же время знаменитость надела и распахнула пальто длины макси и остроносые туфли на шпильках. Кроме того, она уложила волосы в гладкий пучок, накрасила губы красной помадой и выбрала в качестве аксессуаров массивные золотистые серьги и солнцезащитные очки.

Ранее российская певица Наталья Подольская вышла на сцену на ежегодной премии журнала Hello! в откровенном наряде без бюстгальтера.