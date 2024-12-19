Попытавшихся подорвать блокпост ВС России в Запорожской области осудили

Вынесен приговор фигурантам дела о попытке подрыва блокпоста ВС РФ в Токмаке

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор трем фигурантам дела о попытке подрыва блокпоста Вооруженных сил России (ВС РФ) в Токмаке Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе

Сергей Федосенко получил 15 лет колонии, Владислав Водолазский — 13 лет, а Виталий Дзюба — 10 лет.

По данным ведомства, с февраля по апрель 2022 года Федосенко и Водолазский решили совершить теракт в Запорожской области. После взрыва блокпоста с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) они планировали забрать стрелковое оружие из военного объекта и расправиться с теми, кто остался жив.

Сообщники обратились в Дзюбе и попросили предоставить им взрывные устройства. 17 июня 2022 года осужденный отдал Федосенко взрыватели ручных гранат и металлические шарики, предназначенные для стрельбы из пневматического пистолета. Фигуранты смогли изготовить два СВУ. 20 августа Федосенко и Водолазский пришли к блокпосту в Токмаке, но их задержали.

Федосенко и Водолазский признаны виновными по части 3 статьи 30, пункта «б» части 3 статьи 205 («Покушение на террористический акт»), пункта «а» части 3 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), части 2 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») УК РФ. Дзюба признан виновным по части 3 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности»), статье 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), части 2 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») и части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Севастополя, который поджег пункт сбора гуманитарной помощи для Донбасса и хотел подготовить теракт на нефтехранилище.