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12:37, 19 декабря 2024Россия

Путин заявил об увеличении Российской армии «в силу разных обстоятельств»

Путин заявил об увеличении Российской армии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил об увеличении Российской армии «в силу разных обстоятельств». Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сеть военных училищ, как посчитали [в свое время] военные ведомства, была переразмеренной. Не нужно было столько специалистов, столько военных для армии России. Сейчас мы увеличиваем армию и силовые подразделения в силу разных обстоятельств», — обозначил Путин.

По словам главы государства, численность Российской армии увеличат до 1,5 миллиона человек.

Отвечая на вопрос о возрождении военного училища в Северной Осетии, Путин пообещал проработать эту возможность.

Осенью 2024 года Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил (ВС) страны — до 2 389 000 человек, в том числе 1,5 миллиона военнослужащих. Указ вступил в силу с 1 декабря.

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