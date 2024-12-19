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03:17, 19 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о схеме мошенников перед Новым годом

Депутат Кошелев: мошенники начали рассылать приглашения на новогодние концерты
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Dementiev / Unsplash

Мошенники перед Новым годом начали массово рассылать россиянам сообщения с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты и другие крупные мероприятия. О новой схеме в разговоре с РИА Новости предупредил депутат Госдумы Владимир Кошелев.

Он рассказал, что злоумышленники предлагают жертвам перейти по ссылке для составления заявки, которая ведет на фишинговый сайт, где необходимо ввести личную и платежную информацию для оплаты небольшой комиссии за якобы получение билета в случае выигрыша.

«Также в Самаре киберпреступники создали фишинговый сайт с подарками на Новый год», — сообщил депутат. Заведующая детсадом приобрела новогодние подарки для воспитанников, связалась с продавцом и перевела предоплату в размере 70 тысяч рублей, рассказал Кошелев. Однако подарки так и не были доставлены, а мошенник перестал выходить на связь.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

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