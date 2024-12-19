В Москве и Подмосковье заметили редкое явление

Жители Москвы и Подмосковья наблюдали световые столбы

Утром в четверг, 19 декабря, жители Москвы и Подмосковья наблюдали световые столбы в небе. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

Редкое визуальное атмосферное явление, которое, как правило, наблюдается в холодных арктических регионах возникает, когда естественный или искусственный свет отражается от плоских кристаллов льда в воздухе вблизи поверхности Земли.

На снимках, сделанных очевидцами, можно увидеть полосы света белого, голубого и синего цветов, как бы пронзающих небо. Причиной появления световых столбов в столичном регионе стали сильные морозы, которые пришли минувшей ночью.

Ранее сообщалось, что в Москву и Подмосковье пришли первые 20-градусые морозы. Между тем синоптики утверждают, что сегодня днем в столице резко потеплеет, к ночи температура может повыситься до минус двух-четырех градусов.