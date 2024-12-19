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10:59, 19 декабря 2024Экономика

В Москве и Подмосковье заметили редкое явление

Жители Москвы и Подмосковья наблюдали световые столбы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Утром в четверг, 19 декабря, жители Москвы и Подмосковья наблюдали световые столбы в небе. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

Редкое визуальное атмосферное явление, которое, как правило, наблюдается в холодных арктических регионах возникает, когда естественный или искусственный свет отражается от плоских кристаллов льда в воздухе вблизи поверхности Земли.

На снимках, сделанных очевидцами, можно увидеть полосы света белого, голубого и синего цветов, как бы пронзающих небо. Причиной появления световых столбов в столичном регионе стали сильные морозы, которые пришли минувшей ночью.

Ранее сообщалось, что в Москву и Подмосковье пришли первые 20-градусые морозы. Между тем синоптики утверждают, что сегодня днем в столице резко потеплеет, к ночи температура может повыситься до минус двух-четырех градусов.

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