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20:34, 19 декабря 2024Ценности

В сети появилось интимное фото звезды сериала «Чики» с мужем

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @aristova_anet

Российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова приняла участие в интимной съемке вместе с мужем, диджеем Даниилом Радловым. Соответствующие снимки появились на странице фотографа Анны Аристовой в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном черно-белом кадре предстала лежащей на кровати полностью обнаженная 32-летняя звезда телесериала «Чики». Вместе с ней на снимке также запечатлен ее 36-летний возлюбленный. Он положил голову на живот Шмыковой и обнял ее за талию.

«Мои музы», — подписала съемку фотограф.

В октябре Варвара Шмыкова снялась без штанов и показала фото фанатам. Тогда актриса позировала перед камерой в меховой накидке и прозрачных трусах.

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