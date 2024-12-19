В сети появилось интимное фото звезды сериала «Чики» с мужем

Российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова приняла участие в интимной съемке вместе с мужем, диджеем Даниилом Радловым. Соответствующие снимки появились на странице фотографа Анны Аристовой в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном черно-белом кадре предстала лежащей на кровати полностью обнаженная 32-летняя звезда телесериала «Чики». Вместе с ней на снимке также запечатлен ее 36-летний возлюбленный. Он положил голову на живот Шмыковой и обнял ее за талию.

«Мои музы», — подписала съемку фотограф.

В октябре Варвара Шмыкова снялась без штанов и показала фото фанатам. Тогда актриса позировала перед камерой в меховой накидке и прозрачных трусах.