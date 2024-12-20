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11:15, 20 декабря 2024Россия

Боец СВО попросил о защите оставшейся дома жены

Боец СВО из Ростовской области попросил защитить его жену от соседа
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО) из Ростовской области попросил защитить его жену от соседа. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Общины».

После того как мужчина отправился в зону боевых действий, сосед начал приставать к россиянке. Свои действия он сопровождал угрозами. Когда полиция не смогла решить ситуацию, военнослужащий обратился за помощью к активистам.

Прибывшие на место общественники провели беседу с соседом бойца. Несмотря на это, жена солдата написала на него заявление.

Ранее участник СВО со Ставрополья попросил защитить его оставшуюся дома жену от цыган. Они не только издевались над женщиной, но и оказывали на нее психологическое давление, настраивая против мужа.

ЖЗЛ
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