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13:34, 20 декабря 2024Забота о себе

Диетолог предостерегла от хранения некоторых продуктов в холодильнике

Диетолог Сангви: при хранении в холодильнике лук и чеснок становятся токсичными
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Thomas Martinsen / Unsplash

Клинический диетолог Джанви Сангви предупредила, что некоторые продукты ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике, так как из-за этого они становятся опасными. Об этом пишет издание Daily Mail.

Сангви посоветовала отказаться от хранения в холодильнике лука. По ее словам, в этом продукте много жидкости, которая создает идеальную среду для роста грибковых спор. При употреблении в пищу они могут вызвать рвоту, спазмы желудка, диарею и потенциально смертельное пищевое отравление. Она объяснила этот факт тем, что плесень — разновидность грибка — может вырабатывать в продуктах питания ядовитые химические вещества микотоксины, которые и провоцируют расстройство ЖКТ.

По этой же причине диетолог предостерегла от хранения в холодильнике чеснока. Кроме того, в прохладной и влажной среде чеснок может быстро прорасти и стать горьким на вкус.

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Также, по словам Сангви, в холодильнике не стоит держать картофель. «При охлаждении крахмал превращается в сахар, что придает картофелю более сладкий вкус и делает его текстуру зернистой. При приготовлении такого картофеля при высоких температурах может образовываться потенциально канцерогенное соединение акриламид», — предупредила диетолог.

Наконец, она рекомендовала не хранить в холодильнике бананы, поскольку из-за низких температур они быстро чернеют и становятся мягкими.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской педиатрии педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Виля Булгакова назвала способы не отравиться за новогодним столом. Она призвала не держать скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре более двух часов, так как это может привести к накоплению в них бактерий и токсинов. При этом пирожные, торты с кремом следует хранить только в холодильнике, отметила эксперт.

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