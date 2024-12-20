Узбекистан объявил в международный розыск через Интерпол Расаева и Темирханова

Расаев и Темирханов объявлены в розыск по делу о покушении на Алламжонова

Узбекистан объявил в международный розыск через Интерпол Бислана Расаева (36 лет) и Шамиля Темирханова (31 год), которые подозреваются в причастности к покушению на бывшего главу департамента информационной политики администрации президента Комила Алламжонова. Информация о розыске Расаева и Темирханова размещена на официальном сайте Интерпла.

Следствие Узбекистана отмечает, что Расаев и Темирханов прибыли в Узбекистан разными маршрутами: один нелегально пересек узбеко-кыргызскую границу, второй въехал через контрольно-пропускной пункт «Достлик». Оба, как утверждают следственные органы, действовали по указанию заказчиков, которые предложили им 1,5 миллиона долларов за убийство Алламжонова и главы Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Дмитрия Ли.

Таким образом, обвинения, предъявленные Расаеву и Темирханову, включают: незаконное пересечение границы — это обвинение касается действий Расаева, который, по версии следствия, незаконно пересек границу с Кыргызстаном при содействии местных пособников; контрабанду — предполагается, что Расаев участвовал в незаконной перевозке товаров или предметов, которые могли использоваться для подготовки преступления; незаконное хранение и оборот оружия — следствие утверждает, что у подозреваемых было оружие, которое они планировали использовать для покушения; несообщение о преступлении и его сокрытие — оба фигуранта обвиняются в том, что они не только не сообщили о готовящемся преступлении, но и участвовали в его организации.

