Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:52, 20 декабря 2024Мир

Малайзия возобновит расследование исчезновения боинга MH370

Reuters: правительство Малайзии возобновит поиски боинга MH370 спустя 10 лет
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Paul Kane / Pool / Reuters

Правительство Малайзии согласилось возобновить поиски обломков пропавшего боинга MH370 спустя 10 лет после его исчезновения. Об этом заявил министр транспорта страны Энтони Локе Сиеу Фук, передает Reuters.

«Наша ответственность, обязательства и приверженность — перед родственниками пропавших. Мы надеемся, что в этот раз процесс поиска пройдет удачно, обломки самолета будут найдены, что сможет принести успокоение семьям», — отметил малазийский министр.

Рейс MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, 8 марта 2014 года направлявшийся по маршруту Куала-ЛумпурПекин, исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлета. На его борту находились 239 человек. Причины происшествия неизвестны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о планах Шольца посетить Россию

      В сливающихся галактиках обнаружили звездообразующие магнитные поля

      В Молдавии назвали способ уничтожения оппозиции

      РФС завершил расследование матчей «Крыльев Советов» после заявления губернатора Федорищева

      Стало известно о тысячах остающихся в российских моргах телах солдат ВСУ

      Обнаружена связь между кишечником и легкими

      Минюст России признал богатейшего олигарха Украины членом экстремистского объединения

      Известный российский комик рассказал о разводе

      Путин заявил об объявленной Русскому миру войне

      Россиянам рассказали о повышающей риск гипертонии причине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше