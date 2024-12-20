Малайзия возобновит расследование исчезновения боинга MH370

Правительство Малайзии согласилось возобновить поиски обломков пропавшего боинга MH370 спустя 10 лет после его исчезновения. Об этом заявил министр транспорта страны Энтони Локе Сиеу Фук, передает Reuters.
«Наша ответственность, обязательства и приверженность — перед родственниками пропавших. Мы надеемся, что в этот раз процесс поиска пройдет удачно, обломки самолета будут найдены, что сможет принести успокоение семьям», — отметил малазийский министр.
Рейс MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, 8 марта 2014 года направлявшийся по маршруту Куала-Лумпур — Пекин, исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлета. На его борту находились 239 человек. Причины происшествия неизвестны.