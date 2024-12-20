Принц Уильям и Кейт Миддлтон не пришли на предрождественский обед к королю

Сын и брат короля Карла III отказались прийти к нему на обед перед Рождеством

Принц Уильям и Кейт Миддлтон не пришли на рождественский обед к королю. Об этом сообщает New York Post.

Король Великобритании Карл III 19 декабря устроил традиционный предрождественский обед в Букингемском дворце. Однако старший сын короля, принц Уильям, и его жена Кейт Миддлтон не появились на приеме. Как сообщается, они вместе с тремя детьми уже уехали на каникулы в свой особняк в графстве Норфолк, где проведут время до Рождества. На праздники они прибудут в поместье Сандрингем, где британские монархи традиционно отмечают Рождество с королевской семьей.

На ланче у Карла III отсутствовали также его брат принц Эндрю и его бывшая супруга Сара Фергюсон. Они официально отказались от приглашения. Этот отказ связывают с недавним скандалом, касающимся близкого общения Эндрю с гражданином Китая, которого подозревают в шпионаже.

В августе болеющая раком Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике. Она посетила церковь, расположенную недалеко от королевской резиденции в Балморале. Ее сопровождали принц Уильям и принц Джордж.