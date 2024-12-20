Признанную иноагентом российскую журналистку объявили в международный розыск

В Москве суд объявил в международный розыск журналистку Фельгенгауэр

Начало событий в новости Нарушившую закон об иноагентах российскую журналистку заочно арестовали

В Москве Никулинский суд объявил в международный розыск журналистку Татьяну Фельгенгауэр (настоящая фамилия — Шадрина) (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в суде подтвердили, что она объявлена в международный розыск.

Ранее сообщалось, что 20 декабря суд заочно арестовал Фельгенгауэр по часть 2 статьи 330.1 УК РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за нарушения правил иностранного агента»).