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19:17, 20 декабря 2024Силовые структуры

Признанную иноагентом российскую журналистку объявили в международный розыск

В Москве суд объявил в международный розыск журналистку Фельгенгауэр
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Нарушившую закон об иноагентах российскую журналистку заочно арестовали

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве Никулинский суд объявил в международный розыск журналистку Татьяну Фельгенгауэр (настоящая фамилия — Шадрина) (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в суде подтвердили, что она объявлена в международный розыск.

Ранее сообщалось, что 20 декабря суд заочно арестовал Фельгенгауэр по часть 2 статьи 330.1 УК РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за нарушения правил иностранного агента»).

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