Россиянам назвали признаки неисправной газовой плиты

Россиян призвали менять газовую плиту при появлении копоти

Газовая плита нуждается в замене после 10-12 лет службы, рассказали эксперты YakutiaMedia.

Плита срочно нуждается в замене, если в квартире ощущается стойкий запах газа, а огонь приобрел желтый или оранжевый оттенок. Еще один признак неисправности газового оборудования — копоть.

После 10-12 лет использования газовые краны начинают изнашиваться, а рассекатели горелок — деформироваться. Также происходит нарушение теплоизоляции.

Проверять плиту рекомендуется каждый год. При этом проводить проверку могут только специалисты организации, поставляющей газ и имеющей соответствующую аккредитацию.

Ранее домохозяйкам посоветовали избавиться от жира на газовой плите без использования специальной бытовой химии. Для начала специалисты посоветовали снять решетки с плиты, а затем переложить конфорки в глубокую емкость. В сосуд нужно насыпать две столовые ложки лимонной кислоты и залить все кипятком — так средство быстро справится с жиром и другими отложениями, скопившимися на поверхности.