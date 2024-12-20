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12:35, 20 декабря 2024Экономика

Россиянам назвали признаки неисправной газовой плиты

Россиян призвали менять газовую плиту при появлении копоти
Мария Черкасова

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Газовая плита нуждается в замене после 10-12 лет службы, рассказали эксперты YakutiaMedia.

Плита срочно нуждается в замене, если в квартире ощущается стойкий запах газа, а огонь приобрел желтый или оранжевый оттенок. Еще один признак неисправности газового оборудования — копоть.

После 10-12 лет использования газовые краны начинают изнашиваться, а рассекатели горелок — деформироваться. Также происходит нарушение теплоизоляции.

Проверять плиту рекомендуется каждый год. При этом проводить проверку могут только специалисты организации, поставляющей газ и имеющей соответствующую аккредитацию.

Ранее домохозяйкам посоветовали избавиться от жира на газовой плите без использования специальной бытовой химии. Для начала специалисты посоветовали снять решетки с плиты, а затем переложить конфорки в глубокую емкость. В сосуд нужно насыпать две столовые ложки лимонной кислоты и залить все кипятком — так средство быстро справится с жиром и другими отложениями, скопившимися на поверхности.

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