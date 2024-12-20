Турист сбил женщину на мопеде, бросил ее на дороге и поехал развлекаться с друзьями

Daily Mail: на Бали австралиец сбил женщину на мопеде и бросил ее на дороге

Австралийский турист сбил на мопеде женщину из Японии и поехал развлекаться с друзьями на Бали. Инцидент попал на видео, которым делится издание Daily Mail.

Утром 14 декабря 35-летняя японка Сахори Ф. ехала на скутере по району Улувату. Когда она сбросила скорость перед поворотом направо, в нее сзади врезался еще один водитель мопеда, вылетевший из-за угла. В результате столкновения женщину отбросило на дорогу, и она сильно ударилась головой.

К участникам аварии сразу подбежали прохожие, они стали вызывать скорую помощь и проверять состояние пострадавшей. Сбивший ее мужчина, который говорил с австралийским акцентом, пообещал последовать за женщиной в больницу, однако потом бросил ее на дороге и скрылся.

Сахори Ф. госпитализировали с переломом глазницы и черепно-мозговой травмой. Отмечается, что медицинские счета за ее лечение уже превысили 25 тысяч долларов (2,6 миллиона рублей).

Подруга пострадавшей, которая живет на Бали, решила провести собственное расследование и найти виновника ДТП. Она изучила записи с камер видеонаблюдения и опросила владельцев кафе в том районе. Женщина выяснила, что через несколько часов после аварии австралиец развлекался с четырьмя друзьями, а затем подвозил одного из них на мопеде — оба при этом были без шлемов.

Женщина призвала иностранца «быть мужчиной и взять на себя ответственность», оплатив лечение Сахори Ф. Известно, что сама японка пока не подавала заявление в полицию.