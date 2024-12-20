Уехавший из России популярный комик пожаловался на «непотребно пьющих» англичан

Уехавший из России комик Белый заявил, что англичане злоупотребляют алкоголем

Популярный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Испании, рассказал, что англичане злоупотребляют алкоголем. Об этом он заявил в шоу «Культурная разница», выпуск вышел на YouTube.

«Я не знаю, наблюдали вы в обычной жизни или нет, но англичане в целом отвратительно пьют. (...) Они непотребно пьют», — сказал Белый.

По словам юмориста, он сделал такой вывод, поскольку за рубежом нередко встречал англичан и замечал за ними эту особенность. В частности, он вспомнил, как однажды днем в Лиссабоне наткнулся на группу нетрезвых британцев, которые пили алкоголь и танцевали под звуки уличной музыки. «Отвратительно вообще», — прокомментировал Белый эту ситуацию.

Ранее комик также рассказал, что в первые месяцы после эмиграции его обокрали в спортзале. По словам Белого, неизвестный забрал его брендовые кроссовки, которые он оставил в раздевалке.

