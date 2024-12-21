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15:11, 21 декабря 2024Россия

Российский депутат обучил соседей прогонять автомобилистов-чужаков

Астраханский депутат Нестеров призвал прогонять захватчиков двора
Мария Черкасова

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Астраханский депутат Андрей Нестеров призвал жителей города «прогонять» автомобилистов-чужаков с парковки, сообщает «Подъем».

Он посоветовал выкручивать золотники автомобильных шин и отметил, что это не будет считаться хулиганством. Журналистам депутат пояснил, что пробовал бороться с захватчиками двора законными способами, но ни служба эвакуации, ни ГИБДД не реагировали. В итоге приходилось идти на шантаж. Детали позже возвращали владельцу автомобиля.

«В попытках достучаться до несознательного гражданина выкручивал золотники, оставлял записку с номером телефона владельцу. Когда хозяин выходил на связь, я с ним разговаривал, объяснял и, конечно, все возвращал, даже помогал накачивать колесо», — объяснил депутат.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за парковку машины рядом с мусорными контейнерами на сумму от 1500 до 5000 рублей.

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