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12:47, 21 декабря 2024Бывший СССР

На Украине уволят депутата за слова о скором снижении мобилизационного возраста

Рада уволит нардепа Волянского за заявление о снижении мобилизационного возраста
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Верховная Рада уволит депутата и советника комитета по вопросам экономического развития Назария Волянского за высказывание о скором снижении мобилизационного возраста на Украине. Об этом сообщил глава комитета Дмитрий Наталуха на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, на следующем заседании комитета будет вынесен вопрос о лишении Волянского статуса советника, а также будет проведена разъяснительная работа с другими советниками об их функционале и публичном статусе. Сам Волянский накануне заявил, что мобилизационный возраст на Украине якобы снизят до 18-20 лет в начале 2025 года.

Ранее уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец заявил, что мобилизация 18-летних в Вооруженные силы Украины лишит страну будущего. Омбудсмен предположил, что в стране остается достаточно большое количество мужчин от 30 до 45 лет для мобилизации в украинскую армию.

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