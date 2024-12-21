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22:13, 21 декабря 2024Бывший СССР

Русский язык убрали с билетов на поезда украинской компании

Компания «Укрзализныця» убрала с билетов на поезда русский язык
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shane Lynes / Unsplash

Компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») убрала русский язык с билетов на поезда, заменив его английским. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий республики Тимур Ткаченко в Telegram.

«На железнодорожных билетах больше нет дубляжа на русском языке. Теперь информация на проездных документах будет дублироваться на украинском и английском», — написал он.

Ткаченко подчеркнул, что данное решение — практический шаг для утверждения украинского языка как единственного государственного. Кроме того, по его словам, использование английского языка является важным для евроинтеграции страны.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект о полном запрете русского языка в школах. В ходе выступления в Верховной Раде он заявил, что украинское государство не должно защищать русский язык, поскольку он якобы является инструментом «агрессии».

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