В Казани раздались громкие хлопки

В Казани слышны громкие хлопки, проводятся испытания на пороховом заводе

Громкие хлопки раздаются в Казани из-за испытаний на пороховом заводе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрации Кировского и Московского районов города.

Мероприятия плановые, они продлятся до 16:00 по московскому времени. Жителей Казани попросили сохранять спокойствие.

Утром в субботу, 21 декабря, в Татарстане было зафиксировано восемь прилетов украинских беспилотников, шесть из которых пришлись по жилым домам. В результате случившегося произошло возгорание в трех районах Казани, в городе отменены все массовые мероприятия, запланированные на ближайшие два дня.