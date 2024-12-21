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14:36, 21 декабря 2024Россия

В Казани раздались громкие хлопки

В Казани слышны громкие хлопки, проводятся испытания на пороховом заводе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ

Громкие хлопки раздаются в Казани из-за испытаний на пороховом заводе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрации Кировского и Московского районов города.

Мероприятия плановые, они продлятся до 16:00 по московскому времени. Жителей Казани попросили сохранять спокойствие.

Утром в субботу, 21 декабря, в Татарстане было зафиксировано восемь прилетов украинских беспилотников, шесть из которых пришлись по жилым домам. В результате случившегося произошло возгорание в трех районах Казани, в городе отменены все массовые мероприятия, запланированные на ближайшие два дня.

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