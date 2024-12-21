В США раскрыли последствия возможного боя с Россией

Аналитик Шрайвер предрек неудачу воздушному флоту США при попытке атаки на РФ

Американский военный аналитик Уилл Шрайвер предположил, к чему приведет попытка военно-воздушного флота США нанести удар по России. Об этом он написал в социальной сети Х.

Шрайвер раскрыл последствия возможного боя с Россией и предрек неудачу воздушному флоту США из-за нехватки материально-технических средств. По его мнению, американские военные не обладают оснащением, чтобы выдержать даже краткосрочное высокоинтенсивное наступление.

«Базы в Польше, Румынии, Прибалтике <...> будут выведены из строя за несколько часов. Средства дозаправки и разведывательные пункты будут уничтожены в течение нескольких часов», — предположил он.

По мнению аналитика, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) превосходят по эффективности все аналогичные американские средства.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Украина запустила свой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа «Лютый» для атаки на Россию. Дрон назвали «одним из самых сверхсекретных вооружений Украины».

