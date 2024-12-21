В Москве задержали пенсионерку-поджигательницу после эвакуации торгового центра

ТЦ «Форт» в Москве эвакуировали из-за взорвавшей петарду в МФЦ пенсионерки

В Москве задержали пенсионерку, взорвавшую петарду в помещении МФЦ в торговом центре (ТЦ) «Форт», из-за чего была произведена эвакуация. Об этом сообщает Shot.

По данным издания, задержанная женщина призналась, что стала жертвой украинских мошенников. Уточняется, что пенсионерку везут в полицейский участок. В результате происшествия никто не пострадал.

Около 14:26 издание сообщило, что в Отрадном в Москве из-за звука взрыва эвакуировали ТЦ «Форт». «Как нам рассказали очевидцы, кто-то из посетителей около 10 минут назад взорвал петарду. На месте работают экстренные службы», — говорилось в публикации.

Как уточняет Mash, перед тем как взорвать петарду, пенсионерка перевела украинским мошенникам 120 тысяч рублей.

20 декабря сообщалось, что в Москве по указке мошенников из украинских кол-центров подожгли несколько банкоматов. Отмечалось, что злоумышленники представляются силовиками и убеждают жертв принять участие в «секретной операции по поимке мошенников».

