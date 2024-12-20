Несколько банкоматов в Москве подожгли по указке мошенников из украинских кол-центров

Mash: в Москве несколько банкоматов подожгли по указке мошенников с Украины

В Москве несколько банкоматов подожгли по указке мошенников из украинских кол-центров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что злоумышленники представляются силовиками и убеждают принять участие в «секретной операции по поимке мошенников».

В столичном Тушино мужчина попытался взорвать банкомат около восьми часов вечера, его задержали. Один человек пострадал. В это же время неизвестный разлил горючую смесь в офисе банка на Коровинском шоссе.

Накануне женщина подожгла банкомат на Клязьминской улице, а 19-летний студент устроил взрыв в банке подмосковного города Железнодорожного — он взорвал установку с фейерверками и был задержан. Как сообщал Mash, перед этим у него обманом выманили 600 тысяч рублей.

Ранее 20 декабря в Москве был задержан мужчина, который пришел в отделение одного из банков и взорвал неизвестный предмет. ЧП произошло в банке, расположенном на бульваре Яна Райниса, около восьми часов вечера.