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21:20, 20 декабря 2024Силовые структуры

Несколько банкоматов в Москве подожгли по указке мошенников из украинских кол-центров

Mash: в Москве несколько банкоматов подожгли по указке мошенников с Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

В Москве несколько банкоматов подожгли по указке мошенников из украинских кол-центров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что злоумышленники представляются силовиками и убеждают принять участие в «секретной операции по поимке мошенников».

В столичном Тушино мужчина попытался взорвать банкомат около восьми часов вечера, его задержали. Один человек пострадал. В это же время неизвестный разлил горючую смесь в офисе банка на Коровинском шоссе.

Накануне женщина подожгла банкомат на Клязьминской улице, а 19-летний студент устроил взрыв в банке подмосковного города Железнодорожного — он взорвал установку с фейерверками и был задержан. Как сообщал Mash, перед этим у него обманом выманили 600 тысяч рублей.

Ранее 20 декабря в Москве был задержан мужчина, который пришел в отделение одного из банков и взорвал неизвестный предмет. ЧП произошло в банке, расположенном на бульваре Яна Райниса, около восьми часов вечера.

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